Ріо-2016. Українка Бех не змогла виконати жодної вдалої спроби у фіналі в стрибках у довжину

04:42, 18 серпня 2016
Ріо-2016
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Наша спортсменка зробила три заступи.

Бех не сумела показать результат в финалеъ\ олимпийского турнира / xsport.ua

У Ріо-де-Жанейро завершився фінал змагань зі стрибків у довжину у легкій атлетиці, де українка Марина Бех не зуміла зробити жодної вдалої спроби і отримати будь-який результат, повідомляє кореспондент УНІАН.

У нашої спортсменки були зафіксовані три заступи при виконанні спроб.

Олімпійською чемпіонкою у цьому виді програми стала Тіанна Бартолетта з США з результатом 7 метрів 17 сантиметрів. Призерами стали її співвітчизниця Брітні Ріїс (7,15) та Івана Спанович з Сербії (7,08).

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