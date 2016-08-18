Ріо-2016. Українка Бех не змогла виконати жодної вдалої спроби у фіналі в стрибках у довжину

У Ріо-де-Жанейро завершився фінал змагань зі стрибків у довжину у легкій атлетиці, де українка Марина Бех не зуміла зробити жодної вдалої спроби і отримати будь-який результат, повідомляє кореспондент УНІАН.

У нашої спортсменки були зафіксовані три заступи при виконанні спроб.

Олімпійською чемпіонкою у цьому виді програми стала Тіанна Бартолетта з США з результатом 7 метрів 17 сантиметрів. Призерами стали її співвітчизниця Брітні Ріїс (7,15) та Івана Спанович з Сербії (7,08).