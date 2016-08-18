Ріо-2016. Українка Бех не змогла виконати жодної вдалої спроби у фіналі в стрибках у довжину
04:42, 18 серпня 2016Ріо-2016
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Наша спортсменка зробила три заступи.
Бех не зуміла показати результат у фіналі олімпійського турніру / xsport.ua
У Ріо-де-Жанейро завершився фінал змагань зі стрибків у довжину у легкій атлетиці, де українка Марина Бех не зуміла зробити жодної вдалої спроби і отримати будь-який результат, повідомляє кореспондент УНІАН.
У нашої спортсменки були зафіксовані три заступи при виконанні спроб.
Олімпійською чемпіонкою у цьому виді програми стала Тіанна Бартолетта з США з результатом 7 метрів 17 сантиметрів. Призерами стали її співвітчизниця Брітні Ріїс (7,15) та Івана Спанович з Сербії (7,08).
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