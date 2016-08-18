Ріо-2016. У фіналі футбольного турніру зіграють Бразилія та Німеччина
00:10, 18 серпня 2016Ріо-2016
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Сьогодні на чоловічих олімпійських футбольних змаганнях пройшли півфінальні матчі.
Reuters
Збірні Бразилії та Німеччини зіграють у фіналі чоловічого олімпійського турніру по футболу.
Сьогодні ці команди виграли свої півфінальні матчі. Бразилія з рахунком 6:0 розгромила Гондурас, а Німеччина з рахунком 2:0 обіграла Нігерію.
Бразилія - Гондурас - 6:0 (3:0)
Голи: Неймар (1, 90+1), Габріель Хесус (26, 35), Маркіньош (51), Луан (79).
Нігерія - Німеччина - 0:2 (0:1)
Голи: Клостерманн (9), Петерсен (89).
Матч за бронзові медалі і фінал мають відбутися в передостанній день Олімпіади, 20 серпня.
Також зазначимо, що збірна Бразилії ніколи не вигравала футбольний турнір на Олімпіаді, але тричі грала у фіналі. В активі Німеччини є перемога збірної НДР в 1976 році.
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