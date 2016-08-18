Ріо-2016. У фіналі футбольного турніру зіграють Бразилія та Німеччина

Збірні Бразилії та Німеччини зіграють у фіналі чоловічого олімпійського турніру по футболу.

Сьогодні ці команди виграли свої півфінальні матчі. Бразилія з рахунком 6:0 розгромила Гондурас, а Німеччина з рахунком 2:0 обіграла Нігерію.

Бразилія - Гондурас - 6:0 (3:0)

Голи: Неймар (1, 90+1), Габріель Хесус (26, 35), Маркіньош (51), Луан (79).

Нігерія - Німеччина - 0:2 (0:1)

Голи: Клостерманн (9), Петерсен (89).

Матч за бронзові медалі і фінал мають відбутися в передостанній день Олімпіади, 20 серпня.

Також зазначимо, що збірна Бразилії ніколи не вигравала футбольний турнір на Олімпіаді, але тричі грала у фіналі. В активі Німеччини є перемога збірної НДР в 1976 році.