Ріо-2016. Дві українки вийшли до півфінал змагань зі стрибків у воду
00:00, 18 серпня 2016Ріо-2016
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Юлія Прокопчук і Ганна Красношлик завершили кваліфікацію в Топ-15 рейтингу учасниць.
Reuters
Українки Юлія Прокопчук і Ганна Красношлик вийшли до півфінал олимпійских змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.
У кваліфікації Прокопчук за підсумками п'яти спроб набрала 300,80 бала, посівши 14-е місце. Красношлик отримала від суддів 297,95 бала, що відповідає 15-й позиції. Всього в півфінал пробилося 18 спортсменок.
Найкращою в кваліфікації стала китаянка Си Яцзе, яка отримала за свої стрибки 397,45 бали.
Півфінал та фінал змагань відбудеться завтра, 18 серпня - о 16:00 та 22:00 за київським часов, відповідно.
Як повідомляв УНІАН, Ілля Кваша посів шосте місце у фіналі зі стрибків у воду з триметрового трампліну.
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