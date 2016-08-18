Ріо-2016. Дві українки вийшли до півфінал змагань зі стрибків у воду

Українки Юлія Прокопчук і Ганна Красношлик вийшли до півфінал олимпійских змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

У кваліфікації Прокопчук за підсумками п'яти спроб набрала 300,80 бала, посівши 14-е місце. Красношлик отримала від суддів 297,95 бала, що відповідає 15-й позиції. Всього в півфінал пробилося 18 спортсменок.

Найкращою в кваліфікації стала китаянка Си Яцзе, яка отримала за свої стрибки 397,45 бали.

Півфінал та фінал змагань відбудеться завтра, 18 серпня - о 16:00 та 22:00 за київським часов, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Ілля Кваша посів шосте місце у фіналі зі стрибків у воду з триметрового трампліну.