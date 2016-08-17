Ріо-2016. Каноїст Чебан пройшов у фінал змагань після перегляду правил

Українець Юрій Чебан, який сьогодні на олімпійських змаганнях з веслування на каное не потрапив до Фіналу А, після перегляду правил був допущений до вирішального етапу змагань.

Спочатку до Фіналу А були виведені каноїсти, які зайняли перші два місця в трьох півфінальних запливах, а також два спортсмени з кращим часом, що не потрапили в Топ-2.

Чебан фінішував у своєму запливі третім, а у змаганнях каноїстів, що не потрапили в свою Топ-2, він поступився за часом китайцеві Кьянгу Лі та чеху Мартіну Фуксі. В результаті цього, українець кваліфікувався до Фіналу В .

Однак після перегляду правил Чебан замінив Мартіна Фуксу у Фіналі А, оскільки чех, незважаючи на кращий час, ніж у українця, подолав дистанцію у своєму запливі четвертим. При цьому, за регламентом змагань, сьоме і восьме місце у фіналі могли отримати лише каноїсти, які посіли треті позиції у своїх півфінальних запливах.

Нагадаємо, 30-річний Юрій Чебан втретє бере участь в Олімпіаді. Він є бронзовим призером Пекіна-2008 і Лондона-2012.

Фінал А змагань з веслування на каное відбудеться завтра, 18 серпня та розпочнеться о 15:08 за київським часом.