Ріо-2016. Німецький гімнаст хоче викупити олімпійський турнік, призначений для України

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Фабіан Хамбюхен вирішив забрати спортивний снаряд, на якому виграв золоту медаль Ігор-2016, пише ТСН.

Німець переміг у вправах на перекладині з результатом 15,766 бали.

"Після обов'язкового інтерв'ю в мікст-зоні я повернувся в зал з моїм канадським другом, щоб сфотографуватися на турніку. Тоді мені в голову прийшла думка викупити цю річ. Я подумав, що буду дурнем, якщо просто залишу його тут стояти", - заявив Хамбюхен.

Гімнаст вже встиг зв'язатися з представниками німецької компанії Spieth, яка виготовила турнік. Там його запевнили, що з придбанням спортивного снаряда проблем виникнути не повинно. За його підрахунками, викуп та доставка турніка з Бразилії в Німеччину обійдеться йому в 5 000 євро.

Фабіан планує встановити снаряд на почесному постаменті в тренувальному центрі міста Вецлар, де він готувався до Ігор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі гімнастичне обладнання Олімпіади-2016 має бути передано в Україну на безкоштовній основі.