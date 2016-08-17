Ріо-2016. Теббель став єдиним представником України у фіналі з конкуру
18:42, 17 серпня 2016Ріо-2016
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Німецький спортсмен з українським громадянством завершив кваліфікацію в кінному спорті на шостому місці.
Reuters
Представник України на Олімпіаді-2016 Рене Теббель вийшов до фіналу олімпійських змагань з конкуру в кінному спорті.
У підсумковій кваліфікаційній таблиці німецький спортсмен, який виступає за Україну з січня 2015 року, посів з конем по імені Циппер шосте місце.
Разом з тим, інші представники України Ульріх Кірхофф, Кассіо Ріветті та Ференц Шентірмаї не змогли пробитися до вирішальної стадії змагань.
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