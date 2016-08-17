Ріо-2016. Теббель став єдиним представником України у фіналі з конкуру

Представник України на Олімпіаді-2016 Рене Теббель вийшов до фіналу олімпійських змагань з конкуру в кінному спорті.

У підсумковій кваліфікаційній таблиці німецький спортсмен, який виступає за Україну з січня 2015 року, посів з конем по імені Циппер шосте місце.

Разом з тим, інші представники України Ульріх Кірхофф, Кассіо Ріветті та Ференц Шентірмаї не змогли пробитися до вирішальної стадії змагань.