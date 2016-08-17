Ріо-2016. Українець Виноградов став фіналістом у метанні молота
18:28, 17 серпня 2016Ріо-2016
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32-річний уродженець Василькова посів у кваліфікації змагань 11-е місце.
Reuters
Український легкоатлет Євген Виноградов вийшов до фіналу олімпійських змагань з метання молота.
У кваліфікації він зміг відправити молот на 73,95 метра. Цей результат став 11-м серед 30 учасників змагань.
Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяФінал, у якому візьмуть участь 12 спортсменів, розпочнеться післязавтра, 19 серпня, о 03:05 за київським часом.
Зазначимо, що особистий рекорд у метанні молота 32-річний Виноградов встановив ще в 2008 році, коли на змаганнях у Києві відправив снаряд на 80,58 метра.
Для уродженця Василькова це друга участь в Олімпіаді після Пекіна-2008, де він не зміг пробитися до фіналу.
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