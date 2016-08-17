Ріо-2016. Українки Прищепа та Лупу вийшли до півфіналу на дистанції 800 метрів

Українські легкоатлетки Олена Прищепа та Наталія Лупу вийшли до півфіналу олімпійських змагань з бігу на 800 м.

В цей етап виходили по дві найшвидші спортсменки з кожного кваліфікаційного забігу, а також ще вісім учасниць цих змагань, які залишилися за межами перших двійок, але показали найкращий час серед інших бігунів.

Наталія Лупу у своєму забігу прийшла до фінішу другою, показавши час 1:59.91.

Результат Олени Прищепи краще - 1:59.80, - але вона фінішувала третьою та вийшла у півфінал як учасниця з кращим результатом за межами перших двійок.

Третя українка Ольга Ляхова пройшла належну дистанцію за 2:03.02, ставши у своєму забігу сьомий.

У загальній класифікації учасниць змагань Прищепа посіла 11-е місце, Лупу - 14-е місце, а Ляхова - 49-е.