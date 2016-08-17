Ріо-2016. Українки Прищепа та Лупу вийшли до півфіналу на дистанції 800 метрів
Ще одна представниця України Ольга Ляхова не змогла подолати кваліфікаційний етап.
Українські легкоатлетки Олена Прищепа та Наталія Лупу вийшли до півфіналу олімпійських змагань з бігу на 800 м.
В цей етап виходили по дві найшвидші спортсменки з кожного кваліфікаційного забігу, а також ще вісім учасниць цих змагань, які залишилися за межами перших двійок, але показали найкращий час серед інших бігунів.
Наталія Лупу у своєму забігу прийшла до фінішу другою, показавши час 1:59.91.
Результат Олени Прищепи краще - 1:59.80, - але вона фінішувала третьою та вийшла у півфінал як учасниця з кращим результатом за межами перших двійок.
Третя українка Ольга Ляхова пройшла належну дистанцію за 2:03.02, ставши у своєму забігу сьомий.
У загальній класифікації учасниць змагань Прищепа посіла 11-е місце, Лупу - 14-е місце, а Ляхова - 49-е.