Ріо-2016. Українка Повх залишилася за межами Фіналу А у веслуванні на байдарках

Українка Марія Повх не змогла вийти до Фіналу А олімпійських змагань у веслуванні на байдарках, де спортсмени розіграють медалі Ігор.

У півфіналі вона подолала 500 метрів дистанції за 2:00.714. Це час значно гірше її результату в кваліфікації і відповідає шостому місцю в запливі.

Серед всіх учасниць півфіналу Повх посіла 17-у позицію і, таким чином, не увійшла навіть до Фіналу Б за 9-16 місце.

Як повідомляв УНІАН, раніше олімпійський чемпіон Лондона-2012 Юрій Чебан також невдало виступив у півфінальному запливі.