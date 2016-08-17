Ріо-2016. Українка Повх залишилася за межами Фіналу А у веслуванні на байдарках
17:40, 17 серпня 2016Ріо-2016
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Марія Повх не зможе поборотися за олімпійську медаль.
Reuters
Українка Марія Повх не змогла вийти до Фіналу А олімпійських змагань у веслуванні на байдарках, де спортсмени розіграють медалі Ігор.
У півфіналі вона подолала 500 метрів дистанції за 2:00.714. Це час значно гірше її результату в кваліфікації і відповідає шостому місцю в запливі.
Серед всіх учасниць півфіналу Повх посіла 17-у позицію і, таким чином, не увійшла навіть до Фіналу Б за 9-16 місце.
Як повідомляв УНІАН, раніше олімпійський чемпіон Лондона-2012 Юрій Чебан також невдало виступив у півфінальному запливі.
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