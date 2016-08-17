Ріо-2016. Гергель вибула зі змагань з вільної боротьби

Українка Оксана Гергель не змогла вийти до чвертьфіналу олімпійських змагань з вільної боротьби у ваговій категорії до 58 кг

У сутичці 1/8 фіналу вона поступилася за очками азербайджанці Юлії Раткевич - 5:7.

Як повідомляв УНІАН, раніше виступ на Іграх-2016 завершила інша сьогоднішня представниця України у вільній боротьбі - Аліна Стадник-Махиня.

Нагадаємо, Оксана Гергель є чемпіонкою світу 2015 року.