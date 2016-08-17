Ріо-2016. Гергель вибула зі змагань з вільної боротьби

17:31, 17 серпня 2016
Ріо-2016
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Поєдинок 1/8 фіналу став єдиним для українки на Олімпіаді.

Гергель покидает Олимпиаду / ukrwrestling.com

Українка Оксана Гергель не змогла вийти до чвертьфіналу олімпійських змагань з вільної боротьби у ваговій категорії до 58 кг

У сутичці 1/8 фіналу вона поступилася за очками азербайджанці Юлії Раткевич - 5:7.

Як повідомляв УНІАН, раніше виступ на Іграх-2016 завершила інша сьогоднішня представниця України у вільній боротьбі - Аліна Стадник-Махиня.

Нагадаємо, Оксана Гергель є чемпіонкою світу 2015 року.

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