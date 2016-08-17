Ріо-2016. Олімпійський чемпіон Чебан вийшов з боротьби за медаль Ігор в Ріо

Олімпійський чемпіон Лондона-2012 Юрій Чебан вийшов з боротьби за медаль Ігор-2016 у змаганні веслярів на каное.

У півфіналі 30-річний українець поліпшив свій кваліфікаційний результат, але цього не вистачило, щоб потрапити до вісімки учасників Фіналу А. Чебан подолав дистанцію в 200 метрів за 40.590 і посів третє місце в своєму запливі.

Разом з тим, у фінал А вийшли веслярі, які фінішували в першій двійці у своїх запливах, а також два спортсмени з найкращим часом, не потрапили в ці двійки.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяВ загальній класифікації півфіналу Чебан посів восьме місце, але в суперництві найкращих "третіх" поступився місцем у фіналі А китайцеві Кьянгу Лі та чеху Мартіну Фуксі.

Далі Юрій Чебан візьме участь у Фіналі Б, де гребці позмагаються за 9-16 місце.

Також зазначимо, що у Фінал А пройшли росіянин Андрій Крайтор і азербайджанець Валентин Дем'яненко, які народилися в Україні і раніше виступали за свою рідну країну.