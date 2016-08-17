Ріо-2016. Українка Повх пройшла до півфіналу у змаганнях байдарочниць

Українка Марія Повх завершила на третьому місці кваліфікаційний заплив на олімпійських змаганнях з веслування на байдарках.

27-річна лучанка подолала дистанцію в 200 метрів за 1:54.247. У загальній класифікації учасників запливів вона посіла десяте місце.

Далі Повх візьме участь у півфіналі змагань, який розпочнеться сьогодні о 17:17.

Як повідомляв УНІАН, український каноїст Юрій Чебан сьогодні також пробився до півфіналу змагань.