Ріо-2016. Українка Повх пройшла до півфіналу у змаганнях байдарочниць
16:46, 17 серпня 2016Ріо-2016
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Марія Повх фінішувала третьою у своєму кваліфікаційному запливі.
Reuters
Українка Марія Повх завершила на третьому місці кваліфікаційний заплив на олімпійських змаганнях з веслування на байдарках.
27-річна лучанка подолала дистанцію в 200 метрів за 1:54.247. У загальній класифікації учасників запливів вона посіла десяте місце.
Далі Повх візьме участь у півфіналі змагань, який розпочнеться сьогодні о 17:17.
Як повідомляв УНІАН, український каноїст Юрій Чебан сьогодні також пробився до півфіналу змагань.
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