Ріо-2016. Стадник-Махиня вилетіла з турніру з боротьби після першої сутички

Українка Аліна Стадник-Махиня не змогла вийти до 1/8 фіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів вагової категорії до 69 кг.

У кваліфікації вона за очками поступилася представниці Японії Сарі Дошо - 2:11.

Ще одна українка Оксана Гергель, яка виступає у вазі до 58 кг, сьогодні розпочне свою участь в Олімпіаді з поєдинку 1/8 фіналу, де зустрінеться з азербайджанкою Юлією Раткевич.

Нагадаємо, Аліна Стадник-Махиня є чемпіонкою світу 2013 року, а також золотою призеркою Європейських ігор у Баку 2015 року.