Ріо-2016. Стадник-Махиня вилетіла з турніру з боротьби після першої сутички
16:37, 17 серпня 2016Ріо-2016
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Українка завершила виступ на кваліфікаційній стадії.
НОК України
Українка Аліна Стадник-Махиня не змогла вийти до 1/8 фіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів вагової категорії до 69 кг.
У кваліфікації вона за очками поступилася представниці Японії Сарі Дошо - 2:11.
Ще одна українка Оксана Гергель, яка виступає у вазі до 58 кг, сьогодні розпочне свою участь в Олімпіаді з поєдинку 1/8 фіналу, де зустрінеться з азербайджанкою Юлією Раткевич.
Нагадаємо, Аліна Стадник-Махиня є чемпіонкою світу 2013 року, а також золотою призеркою Європейських ігор у Баку 2015 року.
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