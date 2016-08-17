Україна в Ріо: календар 12-го дня Олімпіади

Сьогодні Україна бере участь лише в трьох спортивних дисциплінах, де розігруватимуться медалі, але в жодній з них наші спортсмени не є фаворитами навіть на потрапляння першу п'ятірку.

У вільній боротьбі, де пройде перший день змагань, спробують проявити себе з найкращого боку Аліна Стадник-Махиня і Оксана Гергель. Тут українські надії в більшій мірі пов'язані з 22-річною Гергель, яка рік тому стала чемпіонкою світу на змаганнях у Лас-Вегасі.

Аліна Стадник-Махиня, втім, теж є чемпіонкою світу, але цей титул їй скорився в 2013 році. Крім того, вона - золотий призер Європейських ігор у Баку 2015 року.

У фіналі змагань зі стрибків у довжину візьме участь Марина Бех, яка показала у кваліфікації десятий результат з показником в 6,55 метра. Для потрапляння в медалі, українці потрібно стрибнути ще далі. Наприклад, американка Бріттні Різ, яка посіла в попередньому раунді цих змагань третє місце, вчора стрибнула на 6,78 метра.

Вільна боротьба, жінки

Вага: 69 кг

Учасниця: Аліна Стадник-Махиня;

Початок кваліфікації: 16:08. Фінал: після 23:00.

Вільна боротьба, жінки

Вага: 58 кг

Учасниця: Оксана Гергель;

Початок 1/8 фіналу: 16:56. Фінал: після 23:00.

Легка атлетика, жінки

Стрибки в довжину, фінал;

Учасниця: Марина Бех;

Час: 03:15.

Немедальні змагання:

Веслування, чоловіки

Каное-одиночка, 200 м, кваліфікація, півфінал;

Учасник: Юрій Чебан;

Початок: 15:16.

Легка атлетика, чоловіки

Метання молота, кваліфікація;

Учасник: Євген Виноградов;

Початок: 15:40.

Легка атлетика, чоловіки

Десятиборстві (біг 100 м, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибки у висоту, біг 400 м);

Учасник: Олексій Касьянов;

Початок: 15:46.

Кінний спорт

Конкур, 3-я кваліфікація, індивідуальні виступи;

Учасники: Рене Теббель, Ульріх Кірхофф;

Початок: 16:00.

Веслування, жінки

Байдарка-одиночка, кваліфікація, півфінал;

Учасниця: Марія Повх;

Початок: 16:12.

Легка атлетика, жінки

Біг 800 м, кваліфікація;

Учасниці: Ольга Ляхова, Наталія Прищепа, Наталія Лупу;

Початок: 16:55.

Стрибки у воду, жінки

Вишка, 10 м, кваліфікація;

Учасниці: Юлія Прокопчук, Ганна Красношлик;

Початок: 21:00.

Легка атлетика, чоловіки

Метання списа, кваліфікація;

Учасник: Дмитро Косинський;

Початок: 02:30.