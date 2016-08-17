Україна в Ріо: календар 12-го дня Олімпіади
Сьогодні українців немає серед фаворитів на медалі.
Сьогодні Україна бере участь лише в трьох спортивних дисциплінах, де розігруватимуться медалі, але в жодній з них наші спортсмени не є фаворитами навіть на потрапляння першу п'ятірку.
У вільній боротьбі, де пройде перший день змагань, спробують проявити себе з найкращого боку Аліна Стадник-Махиня і Оксана Гергель. Тут українські надії в більшій мірі пов'язані з 22-річною Гергель, яка рік тому стала чемпіонкою світу на змаганнях у Лас-Вегасі.
Аліна Стадник-Махиня, втім, теж є чемпіонкою світу, але цей титул їй скорився в 2013 році. Крім того, вона - золотий призер Європейських ігор у Баку 2015 року.
У фіналі змагань зі стрибків у довжину візьме участь Марина Бех, яка показала у кваліфікації десятий результат з показником в 6,55 метра. Для потрапляння в медалі, українці потрібно стрибнути ще далі. Наприклад, американка Бріттні Різ, яка посіла в попередньому раунді цих змагань третє місце, вчора стрибнула на 6,78 метра.
Вільна боротьба, жінки
Вага: 69 кг
Учасниця: Аліна Стадник-Махиня;
Початок кваліфікації: 16:08. Фінал: після 23:00.
Вільна боротьба, жінки
Вага: 58 кг
Учасниця: Оксана Гергель;
Початок 1/8 фіналу: 16:56. Фінал: після 23:00.
Легка атлетика, жінки
Стрибки в довжину, фінал;
Учасниця: Марина Бех;
Час: 03:15.
Немедальні змагання:
Веслування, чоловіки
Каное-одиночка, 200 м, кваліфікація, півфінал;
Учасник: Юрій Чебан;
Початок: 15:16.
Легка атлетика, чоловіки
Метання молота, кваліфікація;
Учасник: Євген Виноградов;
Початок: 15:40.
Легка атлетика, чоловіки
Десятиборстві (біг 100 м, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибки у висоту, біг 400 м);
Учасник: Олексій Касьянов;
Початок: 15:46.
Кінний спорт
Конкур, 3-я кваліфікація, індивідуальні виступи;
Учасники: Рене Теббель, Ульріх Кірхофф;
Початок: 16:00.
Веслування, жінки
Байдарка-одиночка, кваліфікація, півфінал;
Учасниця: Марія Повх;
Початок: 16:12.
Легка атлетика, жінки
Біг 800 м, кваліфікація;
Учасниці: Ольга Ляхова, Наталія Прищепа, Наталія Лупу;
Початок: 16:55.
Стрибки у воду, жінки
Вишка, 10 м, кваліфікація;
Учасниці: Юлія Прокопчук, Ганна Красношлик;
Початок: 21:00.
Легка атлетика, чоловіки
Метання списа, кваліфікація;
Учасник: Дмитро Косинський;
Початок: 02:30.