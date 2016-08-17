Перше золото України в Ріо: міністр спорту оголосив суму премії, яку отримає гімнаст Верняєв
10:14, 17 серпня 2016Ріо-2016
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Олег Верняєв отримає 125 тисяч доларів премії за здобуте у Ріо-де-Жанейро золото.
REUTERS
Міністр молоді та Ігор спорту Ігор Жданов оголосив сумму, яку має отримати український гімнаст Олег Верняєв, що здобув для країни першу золоту медаль.
"У нас перше золото. Я вітаю Олега Верняєва. Це наша була надія, ми на нього сподівалися, і він нашу надію виправдав. Я вітаю Сертинського, це тренер, який його тренував, я вітаю весь народ України з першим золотом, я думаю, що це не останнє", – цитує міністра "5 канал".
Жданов також сподівається. що такі винагороди доведеться виплачувати ще не один раз.
Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро українець Олег Верняєв завоював золоту медаль у фіналі гімнастичних змагань на брусах.
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