Перше золото України в Ріо: міністр спорту оголосив суму премії, яку отримає гімнаст Верняєв

Міністр молоді та Ігор спорту Ігор Жданов оголосив сумму, яку має отримати український гімнаст Олег Верняєв, що здобув для країни першу золоту медаль.

"У нас перше золото. Я вітаю Олега Верняєва. Це наша була надія, ми на нього сподівалися, і він нашу надію виправдав. Я вітаю Сертинського, це тренер, який його тренував, я вітаю весь народ України з першим золотом, я думаю, що це не останнє", – цитує міністра "5 канал".

Жданов також сподівається. що такі винагороди доведеться виплачувати ще не один раз.

Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро українець Олег Верняєв завоював золоту медаль у фіналі гімнастичних змагань на брусах.