Ріо-2016. Україна піднялася на 33-е місце в медальному заліку Олімпіади

У Ріо-де-Жанейро завершився 11 змагальний день Олімпійських ігор-2016, де збірна України завоювала першу золоту медаль і зуміла піднятися на 33-е місце в медальному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди тепер сім нагород - 1 золото, 4 срібла та 2 бронзи.

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Лідером, як і раніше, є збірна США, на рахунку якої вже по 28 золотих, срібних і бронзових нагород - 84 медалі. Слідом йдуть команди Великобританії (19-19-12, 50), Китаю (17-15-19, 51), Росії (12-12-14, 38) та Німеччини (11-8-7, 26).

У інших збірних не більше 8 золотих нагород.