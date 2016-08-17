Ріо-2016. Дві українські легкоатлетки не зуміли пробитися до фіналу у метанні списа

У Ріо-де-Жанейро завершилися кваліфікаційні змагання в метанні списа олімпійського турніру з легкої атлетики, де жодна з українок не зуміла потрапити у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.

Катерина Дерун у своїй кращій спробі метнула снаряд на 60,02 метра і посіла 17-е місце.

У свою чергу, Ганна Гацько-Федусова показала результат 58,90 і завершила змагання на 19-му місці.

Від результату кваліфікувавшийся у фінал на останньому 12-му місці Кетрін Мітчел з Австралії Дерун відокремили трохи більше півтора метрів - 1,61.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у фінал змагань у бігу на 200 метрів не зуміла потрапити Наталія Погребняк.