Ріо-2016. Легкоатлетка Погребняк не зуміла потрапити у фінальний забіг на дистанції 200 метрів
04:39, 17 серпня 2016Ріо-2016
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Наша спортсменка показала підсумковий 15-й результат.
Погребняк не зуміла вийти у фінал Олімпіади / sq.com.ua
У Ріо-де-Жанейро завершилися півфінальні забіги на дистанції 200 метрів, за підсумками яких українка Наталія Погребняк зайняла 15-е місце і не зуміла пробитися у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.
Наша спортсменка подолала дистанцію за 22,81 секунди.
Вона фінішувала на 5-му місці в своєму забігу, а за підсумками всіх трьох півфіналів виявилася 15-ю.
Спортсменці з Великобританії Діні Ашер-Сміт, яка замкнула 8-ку найсильніших, українка програла 0,32 секунди.
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