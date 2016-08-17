Ріо-2016. Легкоатлетка Погребняк не зуміла потрапити у фінальний забіг на дистанції 200 метрів

У Ріо-де-Жанейро завершилися півфінальні забіги на дистанції 200 метрів, за підсумками яких українка Наталія Погребняк зайняла 15-е місце і не зуміла пробитися у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наша спортсменка подолала дистанцію за 22,81 секунди.

Вона фінішувала на 5-му місці в своєму забігу, а за підсумками всіх трьох півфіналів виявилася 15-ю.

Спортсменці з Великобританії Діні Ашер-Сміт, яка замкнула 8-ку найсильніших, українка програла 0,32 секунди.