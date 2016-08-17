Ріо-2016. Жодна українська легкоатлетка не змогла пробитися у фінал на дистанції 400 метрів з бар'єрами

У Ріо-де-Жанейро завершилися півфінальні забіги на дистанції 400 метрів з бар'єрами у жінок в олімпійському турнірі з легкої атлетики, де жодна з українок не зуміла пробитися у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.

Кращою з українок стала Ганна Тітімець, яка подолала дистанцію за 55,27 секунди. У своєму забігу вона фінішувала 4-ю, а по сумі всіх півфіналів зайняла прикре 9-е місце при 8-ми учасницях фіналу.

Ще дві українки посіли у своїх забігах останні 8-і місця. Олена Колесніченко показала результат 56,77 секунди (загальне 20-е місце), а Вікторія Ткачук - 56,87 (22).

Як повідомляв УНІАН, напередодні всі три українки подолали кваліфікаційний бар'єр і вийшли у півфінал змагань.