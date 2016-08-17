Ріо-2016. Кваша посів 6 місце у фіналі змагань зі стрибків у воду

Українець Ілля Кваша у фіналі змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліну посів шосте місце.

У фіналі 28-річний уродженець Миколаєва набрав у шести спробах 475,10 очок.

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Варто зазначити, що першу половину фіналу Кваша був у трійці лідерів, однак найменш вдала п'ята спроба і кращі результати суперників не дозволили нашому спортсмену продовжити боротьбу за медалі.

Всього у фіналі брали участь 12 спортсменів.

Золоту медаль виборов представник Китаю Цао Юань з результатом 547,60 очок. "Срібло" у Джека Лаугера з Великобританії (523,85), а "бронзова" нагорода дісталася спортсмену з Німеччини Патріку Хаусдінгу (498,90).