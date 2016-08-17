Ріо-2016. Кваша посів 6 місце у фіналі змагань зі стрибків у воду
01:30, 17 серпня 2016Ріо-2016
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Український спортсмен не зміг завоювати медаль у фіналі змагань зі стрибків у воду на Олімпіаді в Ріо.
REUTERS
Українець Ілля Кваша у фіналі змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліну посів шосте місце.
У фіналі 28-річний уродженець Миколаєва набрав у шести спробах 475,10 очок.
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Варто зазначити, що першу половину фіналу Кваша був у трійці лідерів, однак найменш вдала п'ята спроба і кращі результати суперників не дозволили нашому спортсмену продовжити боротьбу за медалі.
Всього у фіналі брали участь 12 спортсменів.
Золоту медаль виборов представник Китаю Цао Юань з результатом 547,60 очок. "Срібло" у Джека Лаугера з Великобританії (523,85), а "бронзова" нагорода дісталася спортсмену з Німеччини Патріку Хаусдінгу (498,90).
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