Перше "золото" України в Ріо: як нагороджували Верняєва (відео)
23:11, 16 серпня 2016Ріо-2016
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НОК України показав фрагмент церемонії нагородження переможців у змаганнях на брусах на Олімпіаді в Ріо.
REUTERS
Відео опубліковано на сторінці НОК України в Facebook.
"Пишайся, Україно, своїм спортивним героєм! Гімн України лунає на увесь світ! Браво, Олімпійський чемпіон Олег Верняєв", - йдеться в поздоровленні НОК.
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Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро українець Олег Верняєв завоював золоту медаль у фіналі гімнастичних змагань на брусах.
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