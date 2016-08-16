Перше "золото" України в Ріо: як нагороджували Верняєва (відео)

НОК України показав фрагмент церемонії нагородження переможців у змаганнях на брусах на Олімпіаді в Ріо.

Відео опубліковано на сторінці НОК України в Facebook. "Пишайся, Україно, своїм спортивним героєм! Гімн України лунає на увесь світ! Браво, Олімпійський чемпіон Олег Верняєв", - йдеться в поздоровленні НОК. Читайте такожУкраїна піднялася на 18 місць у медальному заліку Олімпіади-2016 Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро українець Олег Верняєв завоював золоту медаль у фіналі гімнастичних змагань на брусах.

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