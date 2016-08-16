Ріо-2016. Верняєв не зміг взяти третю медаль Олімпіади у змаганнях на перекладині

Український гімнаст Олег Верняєв посів восьме місце у вправі на перекладині під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

22-річний спортсмен припустився однієї грубої помилки під час демонстрації вправи, а також невдало приземлився. В результаті, судді поставили йому 13,366 бали.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частину третюЗолоту медаль виграв німець Фабіан Хамбюхен, отримавши 15,766 бали. Срібло - у американця Данелла Лейви, бронзу взяв британець Найл Вілсон.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Олег Верняєв став олімпійським чемпіоном, ставши кращим у вправі на брусах. Раніше він став срібним призером Ігор в індивідуальному багатоборстві.