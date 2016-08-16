Ріо-2016. Українські синхроністки програли японкам боротьбу за бронзу

Український дует у складі Ганни Волошиної та Лоліти Ананасовій посів четверте місце у фіналі олімпійських змагань з синхронного плавання.

Довільну програму українок, які виступали 11-ми серед всіх учасниць, судді оцінили в 187.1358 очки. Японки продемонстрували свій виступ раніше і отримали в сумі 188.0547.

Золото в цій дисципліні завоювали росіянки Наталія Іщенко та Свєтлана Ромашина.

Нагадаємо, після двох днів кваліфікації українські синхроністки посіли третє місце серед усіх дуетів-учасників змагань.