Ріо-2016. Українські синхроністки програли японкам боротьбу за бронзу
21:20, 16 серпня 2016Ріо-2016
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Виступ Ганни Волошиної та Лоліти Ананасова судді оцінили лише на четверте місце.
Reuters
Український дует у складі Ганни Волошиної та Лоліти Ананасовій посів четверте місце у фіналі олімпійських змагань з синхронного плавання.
Довільну програму українок, які виступали 11-ми серед всіх учасниць, судді оцінили в 187.1358 очки. Японки продемонстрували свій виступ раніше і отримали в сумі 188.0547.
Золото в цій дисципліні завоювали росіянки Наталія Іщенко та Свєтлана Ромашина.
Нагадаємо, після двох днів кваліфікації українські синхроністки посіли третє місце серед усіх дуетів-учасників змагань.
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