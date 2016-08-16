Україна піднялася на 18 місць у медальному заліку Олімпіади-2016
20:52, 16 серпня 2016Ріо-2016
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Золото Олега Верняєва дозволило Україні увійти до списку 50 країн, які вже мали у своєму активі медаль найвищої проби Ігор у Ріо-де-Жанейро.
Reuters
Перемога українця Олега Верняєва в олімпійському змаганні зі спортивної гімнастики дозволила Україні піднятися на 18 рядків у медальному заліку Ігор-2016.
Перед виступом Верняєва Україна йшла на 50-му місці, а тепер разом зі Швецією ділить 32-у сходинку в таблиці.
Читайте такожГімнаст Верняєв приніс Україні перше золото Олімпіади-2016В активі України одна золота, чотири срібних та одна бронзова медаль.
Раніше золоті медалі Олімпіади завоювали 49 країн. Таким чином, Україна стала 50-ю країною, чий гімн прозвучав на церемонії нагородження Ігор-2016.
Як повідомляв УНІАН, 22-річний Верняєв виграв золоту медаль у вправі на брусах.
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