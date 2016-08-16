Україна піднялася на 18 місць у медальному заліку Олімпіади-2016

Перемога українця Олега Верняєва в олімпійському змаганні зі спортивної гімнастики дозволила Україні піднятися на 18 рядків у медальному заліку Ігор-2016.

Перед виступом Верняєва Україна йшла на 50-му місці, а тепер разом зі Швецією ділить 32-у сходинку в таблиці.

Читайте такожГімнаст Верняєв приніс Україні перше золото Олімпіади-2016В активі України одна золота, чотири срібних та одна бронзова медаль.

Раніше золоті медалі Олімпіади завоювали 49 країн. Таким чином, Україна стала 50-ю країною, чий гімн прозвучав на церемонії нагородження Ігор-2016.

Як повідомляв УНІАН, 22-річний Верняєв виграв золоту медаль у вправі на брусах.