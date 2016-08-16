Гімнаст Верняєв приніс Україні перше золото Олімпіади-2016 (фотогалерея)

Українець Олег Верняєв завоював золоту медаль у фіналі гімнастичних змагань на брусах під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Верняєв виступав шостим серед восьми учасників і отримав від суддів 16,041 бали, які дозволили йому обігнати всіх суперників. Кубинець Манірік Лардует і японець Рехей Като не зуміли обійти українця.

Срібло у цій дисципліні завоював американець Данелл Лейва, бронзу - росіянин Давід Белявскій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Верняєв виграв срібну медаль Ігор-2016 в індивідуальному багатоборстві.