Гімнаст Верняєв приніс Україні перше золото Олімпіади-2016 (фотогалерея)
21:07, 16 серпня 2016Ріо-2016
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Українець завоював довгоочікувану золоту медаль у змаганнях на брусах.
Reuters
Українець Олег Верняєв завоював золоту медаль у фіналі гімнастичних змагань на брусах під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.
Верняєв виступав шостим серед восьми учасників і отримав від суддів 16,041 бали, які дозволили йому обігнати всіх суперників. Кубинець Манірік Лардует і японець Рехей Като не зуміли обійти українця.
Срібло у цій дисципліні завоював американець Данелл Лейва, бронзу - росіянин Давід Белявскій.
Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Верняєв виграв срібну медаль Ігор-2016 в індивідуальному багатоборстві.
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