Ріо-2016. У півфінальних забігах на 200 метрів українських атлетів не буде
18:58, 16 серпня 2016Ріо-2016
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Сергій Смелик та Ігор Бодров не змогли подолати кваліфікацію змагань.
Reuters
Українські легкоатлети Сергій Смелик та Ігор Бодров не змогли кваліфікуватися до півфіналу олімпійських змагань з бігу на 200 метрів.
У кваліфікації Смелик фінішував четвертим у своєму забігу, пройшовши дистанцію за 20,66 секунди. Результат Бодрова - сьоме місце в забігу і 20,86 секунди.
У загальній класифікації вони зайняли, відповідно, 52-е і 64-е місце серед 76 атлетів, які вийшли на старт.
Як повідомляв УНІАН, раніше українка Наталія Погребняк вийшла до півфіналу аналогічних змагань серед жінок. Її забіг розпочнеться сьогодні о 04:08 за київським часом.
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