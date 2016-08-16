Ріо-2016. У півфінальних забігах на 200 метрів українських атлетів не буде

Українські легкоатлети Сергій Смелик та Ігор Бодров не змогли кваліфікуватися до півфіналу олімпійських змагань з бігу на 200 метрів.

У кваліфікації Смелик фінішував четвертим у своєму забігу, пройшовши дистанцію за 20,66 секунди. Результат Бодрова - сьоме місце в забігу і 20,86 секунди.

У загальній класифікації вони зайняли, відповідно, 52-е і 64-е місце серед 76 атлетів, які вийшли на старт.

Як повідомляв УНІАН, раніше українка Наталія Погребняк вийшла до півфіналу аналогічних змагань серед жінок. Її забіг розпочнеться сьогодні о 04:08 за київським часом.