Ріо-2016. Кваша став учасником фіналу змагань зі стрибків у воду

Українець Ілля Кваша став учасником фіналу змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліну.

У півфіналі 28-річний уродженець Миколаєва посів восьме місце, набравши Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяв шести своїх спробах 430,05 очки.

Зазначимо, що вчора під час кваліфікації Кваша посів 15-е місце, набравши 398,20 очки.

Фінал у стрибках у воду, де візьмуть участь 12 спортсменів, розпочнеться сьогодні, о 00:00 за київським часом.