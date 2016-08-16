Ріо-2016. Килипко не пройшла кваліфікацію у стрибках з жердиною

Українська легкоатлетка Марина Килипко не змогла пройти у фінал олімпійських змагань зі стрибків з жердиною.

Килипко у своїй четвертій спробі змогла подолати планку в 4,55 м. Перед п'ятою спробою вона встановила планку на 4,6 м, але не змогла підкорити цю висоту.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяП'ять спортсменів увійшли до складу 12 учасників фіналу, також подолавши максимальну висоту в 4,55 метра. Вони обійшли українку за додатковими показниками.

Персональний рекорд 20-річної харків'янки - 4,56 м. Це досягнення вона встановила в нинішньому році на змаганнях в Будапешті.