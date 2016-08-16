Ріо-2016. Жодна з українок не змогла потрапити до півфіналу стометрівки з перешкодами

Українські легкоатлетки Ганна Плотіцина, Оксана Шкурат і Олена Яновська не змогли кваліфікуватися до півфіналу олімпійських змагань з бігу на 100 метрів з перешкодами.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяВ кваліфікації Плотіцина фінішувала сьомою у своєму забігу, пройшовши дистанцію за 13,12 секунди. Результат Шкурат - сьоме місце в забігу і 13,22 секунди. Яновська подолала стометрівку за 13,32 секунди і також прийшла до фінішу сьомий.

У загальному рейтингу вони зайняли, відповідно, 34-е, 35-е і 41-е місце серед 46 учасниць, які стартували.

Як повідомляв УНІАН, раніше українка Марія Шаталова не змогла кваліфікуватися у фінал змагань з бігу на 3000 метрів з перешкодами.