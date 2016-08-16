Вболівальницьке щастя: як фанати зі всього світу проводять час на трибунах у Ріо (фото)

І якщо дівчата на трибунах намагалися виглядати красиво, то чоловіки зробили акцент на жартівливі костюми: тут є і покемони, і герої коміксів, і Санта Клауси. Особливо активними в цьому плані виявилися вболівальники регбі.

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Також багато вболівальників обирали атрибутику у національному стилі - від просто розмальованого у кольори своєї збірної обличчя до повноцінних національних костюмів.

Як раніше розповідав наш Кирило у своєму блозі з Ріо, в Олімпійському селищі в Ріо-де-Жанейро, на жаль, немає ні фанатів з України, ні представників численної української діаспори в Бразилії.