Ріо-2016. Українка Коб вилетіла в чвертьфіналі боксерського турніру

17:15, 16 серпня 2016
Ріо-2016
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Україна завершила свою участь у боксерських турнірах на Олімпіаді-2016.

Reuters

Українка Тетяна Коб не змогла вийти до півфіналу олімпійського боксерського турніру для бійців ваговій категорії 48-51 кг.

У чвертьфінальному бою вона суддівським рішенням поступилася британці Николі Адамс, яка є олімпійською чемпіонкою Лондона-2012. Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяУкраїнка програла за очками в кожному з раундів.

Нагадаємо, в попередньому раунді українка перемогла представницю Болгарії Станіміру Петрову.

Раніше в чоловічих змаганнях з боксу всі чотири представника України на Олімпіаді вибули з турнірів після своїх перших поєдинків.

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