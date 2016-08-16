Ріо-2016. Українка Коб вилетіла в чвертьфіналі боксерського турніру

Українка Тетяна Коб не змогла вийти до півфіналу олімпійського боксерського турніру для бійців ваговій категорії 48-51 кг.

У чвертьфінальному бою вона суддівським рішенням поступилася британці Николі Адамс, яка є олімпійською чемпіонкою Лондона-2012. Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяУкраїнка програла за очками в кожному з раундів.

Нагадаємо, в попередньому раунді українка перемогла представницю Болгарії Станіміру Петрову.

Раніше в чоловічих змаганнях з боксу всі чотири представника України на Олімпіаді вибули з турнірів після своїх перших поєдинків.