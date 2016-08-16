Ріо-2016. Українка Коб вилетіла в чвертьфіналі боксерського турніру
17:15, 16 серпня 2016Ріо-2016
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Україна завершила свою участь у боксерських турнірах на Олімпіаді-2016.
Reuters
Українка Тетяна Коб не змогла вийти до півфіналу олімпійського боксерського турніру для бійців ваговій категорії 48-51 кг.
У чвертьфінальному бою вона суддівським рішенням поступилася британці Николі Адамс, яка є олімпійською чемпіонкою Лондона-2012. Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяУкраїнка програла за очками в кожному з раундів.
Нагадаємо, в попередньому раунді українка перемогла представницю Болгарії Станіміру Петрову.
Раніше в чоловічих змаганнях з боксу всі чотири представника України на Олімпіаді вибули з турнірів після своїх перших поєдинків.
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