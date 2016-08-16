Ріо-2016. Тимченко не зміг вийти до 1/8 фіналу турніру з греко-римської боротьби

Українець Дмитро Тимченко не зміг подолати кваліфікацію олімпійського турніру з греко-римської боротьби для спортсменів вагової категорії до 98 кг.

У своїй першій сутичці харків'янин поступився угорцю Балажу Кіссу. Рахунок поєдинку - 0:3.

Як повідомляв УНІАН, вчора Жан Беленюк дійшов до фіналу турніру з греко-римської боротьби, де при неоднозначному суддівстві поступився росіянину Давіту Чакветадзе.