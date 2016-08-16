Ріо-2016. Українець Алтухов посів п'яте місце у фіналі з веслування на каное

Українець Павло Алтухов посів п'яте місце у фіналі А олімпійських змагань з веслування на каное в Ріо-де-Жанейро.

Алтухов зміг подолати дистанцію у 1000 метрів за 4:01.587. На дистанції в 250 метрів він йшов четвертим, за підсумками 500 метрів втратив одну позицію, після чого не зміг вирватися в лідери.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяЗолотим призером Олімпіади-2016 у цій дисципліні став німець Себастьян Брендел, який прийшов до фінішу за 3:56.926. Срібло виграв бразилець Ісакіяс Кейрос, а бронзу - екс-представник України, а нині молдаванин Сергій Тарновський.

Зазначимо, що в півфіналі 20-річний українець фінішувавши третім серед всіх учасників запливів. Його час - 3:58.574.

У кваліфікації він показав час 4:19.361 і посів підсумкове 12-е місце.