Радість та сльози: емоції українських олімпійців у Ріо (фоторепортаж)

Для українських спортсменів все складається не так добре, як хотілося би - всього чотири медалі в скарбничці й досі жодної золотої. Десь завадили нерви, десь не пощастило, десь не дотягнули, десь судді завадили, але поки що сумний підсумок - чотири прикрих срібних медалі та кілька не менш гірких четвертих-п'ятих місць.

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Тому емоції українських спортсменів на Олімпіаді в Ріо різні - одні раді будь-якій медалі, інших і "срібло" не радує, хтось розчарований місцем за крок від олімпійського п'єдесталу, а деякі просто радіють своїм результатами на межі можливостей - для них і це є великим успіхом.

Як повідомляв УНІАН, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.