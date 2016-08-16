Відеоблог Rio2016: чи ви знаєте, який вид спорту найпопулярніший в Бразилії

На цей раз наш Кирило вирішив розповісти своїм глядачам про те, який вид спорту є найпопулярнішим в Бразилії.

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Багато хто могли б подумати, що це футбол. Адже Бразилія регулярно постачає світові видатних футболістів, бразильська збірна користується авторитетом, і здається, що всі діти в країні грають у футбол – на трав'яних полях, на піску і просто посеред вулиці.

Однак насправді найпопулярніший вид спорту в Бразилії - це шахи.

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Столики для гри в шахи з мармурового каменя з чотирма стільцями розташовані у країні всюди – на зупинках громадського транспорту, в парках, у дворах житлових будинків і багато де ще.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.