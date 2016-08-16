Ріо-2016. Збірна України опустилася на 50-е місце в медальному заліку Олімпіади

У Ріо-де-Жанейро завершився десятий змагальний день Олімпійських ігор, за підсумками якого збірна України опустилася на 50-е місце в медальному заліку, повідомляє офіційний сайт.

На рахунку нашої команди 5 медалей - 4 срібла та 1 бронза, але жодного золота. Українці є кращими серед команд, чиї представники не ставали олімпійськими чемпіонами. У той же час, представники 49 збірних ставали переможцями Ігор у різних дисциплінах.

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Лідером медального заліку, як і раніше, є команда США - 26 золотих, 23 срібних і 26 бронзових медалей, 75 нагород. Набагато відстають від американців команди Великобританії (16-17-8, 41), Китаю (15-14-17, 46) і Росії (11-12-13, 36).

Інші команди завоювали не більше 8 золотих медалей за 10 днів змагань.