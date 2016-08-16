Ріо-2016. Три українські бігунки вийшли в півфінал на дистанції 400 метрів з бар'єрами
04:50, 16 серпня 2016Ріо-2016
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Перше коло змагань подолали Вікторія Ткачук, Ганна Тітімець та Олена Колесніченко.
REUTERS
У Ріо-де-Жанейро завершились забіги першого кола змагань на дистанції 400 метрів з бар'єрами, за підсумками якого в півфінал вийшли три українські спортсменки, повідомляє кореспондент УНІАН.
В наступний етап вийшли Вікторія Ткачук, Ганна Тітімець та Олена Колесніченко.
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Ткачук пробігла дистанцію за 56,14 секунди, зайнявши за підсумками всіх кваліфікаційних забігів 16-е місце. Результат Тітімець 56,24 сек. дозволив посісти їй 17-е місце, а Колесніченко з результатом 56,61 сек. завоювала останню 24-ю путівку в півфінал.
На цій стадії змагань буде три забіги по 8 учасниць.
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