Ріо-2016. Бадмінтоністка Улітіна завершила боротьбу на Олімпіаді в 1/8 фіналу

У Ріо-де-Жанейро завершився матч 1/8 фіналу олімпійського турніру з бадмінтону в жіночому одиночному розряді, в якому українка Марія Улітіна програла Порнтип Буранапрасертсук з Таїланду, повідомляє кореспондент УНІАН.

Матч завершився у двох партіях з рахунком 14:21, 16:21.

Українка сенсаційно вийшла в плей-офф турніру, обігравши в матчі групового етапу діючу віце-чемпіонку світу Саіну Неваль з Індії з рахунком 2:0 (21:18, 21:19). Але, вже у першому колі плей-офф змушена була завершити боротьбу.

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Таким чином, у нашої команди не залишилося жодного представника в турнірі бадмінтоністів.

Як повідомляв УНІАН, українець Артем Почтарьов припинив боротьбу на змаганнях в Ріо на стадії групового етапу, програвши обидва матчі.