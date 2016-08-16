Ріо-2016. Кваша кваліфікувався до півфіналу змагань зі стрибків у воду
00:48, 16 серпня 2016Ріо-2016
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Український спортсмен завершив кваліфікацію на п'ятнадцятому місці.
Reuters
Українець Ілля Кваша зміг кваліфікуватися до півфіналу змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліну.
У кваліфікації українець посів 15-е місце, набравши 398,20 очки. Всього в наступний етап пробилося 18 спортсменів.
Півфінал змагань розпочнеться завтра, о 16:00 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, раніше українка Олена Федорова пробилася у фінал змагань зі стрибків у воду серед жінок, де посіла 11-е місце.
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