Міністр спорту: у Беленюка "вкрали" заслужене "золото"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я вважаю, що у Жана Беленюка вкрали заслужене "золото" Олімпіади. Так йому особисто і сказав по телефону після завершення поєдинку. Для нас Жан Беленюк справжній Чемпіон! А те, що вкрадене у нечесній спортивній боротьбі - не може вважатися перемогою на Олімпійських іграх", - йдеться в повідомленні.

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"Жану Беленюку величезний респект за його блискучий виступ на цих Іграх, майстерність та волю до перемоги. Низькій уклін тренеру збірної Артуру Дзігасову за титанічну працю. Дякуємо вам! Пишаємось вами! Для нас ви найкращі", - підсумував Жданов.

Як повідомляв УНІАН, українець Жан Беленюк при неоднозначному суддівстві програв у фіналі змагань з греко-римської боротьби для спортсменів ваговій категорії до 85 кг. У вирішальній сутичці 25-річний киянин поступився представнику Росії Давіту Чакветадзе.