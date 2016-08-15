Українець Беленюк взяв срібло Олімпіади-2016, поступившись у фіналі росіянину при неоднозначному суддівстві

Українець Жан Беленюк програв у фіналі змагань з греко-римської боротьби для спортсменів ваговій категорії до 85 кг.

У вирішальній сутичці 25-річний киянин поступився росіянину Давіту Чакветадзе. Перший період Беленюк виграв з рахунком 2:0, але у другій Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третячастині поєдинку при неоднозначному суддівстві очки набирав лише росіянин. Остаточний рахунок поєдинку - 2:9.

На шляху до вирішальної сутички Беленюк виявився сильнішим білоруса Джавіда Гамзатова, угорця Ніколая Байрякова та єгиптянина Ахмеда Саада.

Срібна медаль Беленюка стала четвертою для України на Олімпіаді-2016.