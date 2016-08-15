Українець Беленюк взяв срібло Олімпіади-2016, поступившись у фіналі росіянину при неоднозначному суддівстві
23:43, 15 серпня 2016Ріо-2016
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25-річний борець не без "допомоги" судді програв поєдинок Давіту Чакветадзе.
Жан Беленюк / НОК України
Українець Жан Беленюк програв у фіналі змагань з греко-римської боротьби для спортсменів ваговій категорії до 85 кг.
У вирішальній сутичці 25-річний киянин поступився росіянину Давіту Чакветадзе. Перший період Беленюк виграв з рахунком 2:0, але у другій Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третячастині поєдинку при неоднозначному суддівстві очки набирав лише росіянин. Остаточний рахунок поєдинку - 2:9.
На шляху до вирішальної сутички Беленюк виявився сильнішим білоруса Джавіда Гамзатова, угорця Ніколая Байрякова та єгиптянина Ахмеда Саада.
Срібна медаль Беленюка стала четвертою для України на Олімпіаді-2016.
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