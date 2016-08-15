Ріо-2016. Радівілов та Верняєв залишилися без медалей в опорному стрибку

Українські гімнасти Ігор Радівілов та Олег Верняєв не змогли завоювати медаль на олімпійських змаганнях в опорному стрибку.

Радівілов під час першої спроби намагався повторити свій виступ на Іграх-2012, продемонстирировав стрибок з потрійним обертом, який претендує на те, щоб отримати назву The Radivilov (складність - 7,0). Однак українець приземлився невдало, через що судді поставили йому низьку оцінку в 7.933 бали.

У другій спробі Радівілов виконав елемент складністю 6,0 і набрав 9,133 Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третябали. В сумі у нього 15,033 бали і восьме місце.

Олег Верняєв здійснив два стрибка складністю 6,0 очки, набрав 15,316 бали і поділив п'яте місце з росіянином Нікітою Нагорним.

Золоту медаль у цій вправі завоював Гі Се Гван з КНДР, отримавши 15,691 очки. Срібним призером став росіянин Денис Аблязін, бронзу здобув японець Кендзо Сіраі.

Нагадаємо, раніше Ігор Радівілов посів п'яте місце у вправі на кільцях, а Олег Верняєв став восьмим у вправі на коні. Крім того, Верняєв став срібним призером Олімпіади-2016 в індивідуальному багатоборстві.