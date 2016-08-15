Ріо-2016. Український гімнаст Радівілов став п'ятим у вправі на кільцях

Український гімнаст Ігор Радівілов не зміг виграти медаль на олімпійських змаганнях у вправі на коні.

Українець, виконавши програму, був задоволений своїм виступом, але судді вирішили поставити йому 15,466 бали. Такий результат дозволив Радівілову посісти п'яте місце.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частину третюЗолоту медаль у цій вправі став грек Елефтеріос Петруніас, який отримав найвищий бал - 16,000. Бронзовим призером став бразилець Артур Занетті, бронзу завоював росіянин Денис Аблязін.

Зазначимо, що сьогодні Радівилов також візьме участь у вправі опорний стрибок. За підсумками цих змагань один з гімнастичних елементів може отримати назву The Radivilov.