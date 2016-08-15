Ріо-2016. Українки з четвертого місця пробилися до фіналу змагань у синхронному плаванні

Український дует синхроністок у складі Анни Волошиної та Лоліти Ананасовій пробився у фінал олімпійських змагань в Ріо-де-Жанейро.

Вчора, після представлення довільної програми, вони йшли в кваліфікації п'ятими, поступаючись дуетам з Росії, Китаю, Японії та Іспанії.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяОднак сьогодні Волошина і Ананасова отримали високі 93,1358 бали за виконання технічної програми, які відповідають третьому місцю. Завдяки цьому українки обійшли в загальному рейтингу іспанок, а від представниць Японії відстають всього на 0,867 бали.

Фінал серед жіночих дуетів у синхронному плаванні відбудеться завтра, 16 серпня, о 20:00 за київським часом.