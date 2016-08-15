Рио-2016. Беленюк вийшов до фіналу та боротиметься за золото с росіянином

Українець Жан Беленюк вийшов у фінал олімпійських змагань серед спортсменів вагою до 85 кг у греко-римській боротьбі.

У півфінальній сутичці 25-річний киянин переміг білоруса Джавіда Гамзатова Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяз рахунком 6:0.

Раніше, у чвертьфіналі, Беленюк виявився сильнішим за представника Болгарії Миколи Байрякова, а в поєдинку 1/8 фіналу переміг єгиптянина Ахмеда Саада.

Фінал, в якому Беленюк зустрінеться з росіянином Давітом Чакветадзе, відбудеться після 23:00.

Нагадаємо, Жан Беленюк вважається головним фаворитом на золоту медаль у своїх змаганнях.