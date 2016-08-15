Рио-2016. Беленюк вийшов до фіналу та боротиметься за золото с росіянином
18:18, 15 серпня 2016Ріо-2016
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У півфіналі український борець переміг білоруса Джавіда Гамзатова і тепер у вирішальній сутичці зустрінеться з росіянином Давітом Чакветадзе.
Беленюк гарантировал серебро / mfe.org.ua
Українець Жан Беленюк вийшов у фінал олімпійських змагань серед спортсменів вагою до 85 кг у греко-римській боротьбі.
У півфінальній сутичці 25-річний киянин переміг білоруса Джавіда Гамзатова Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяз рахунком 6:0.
Раніше, у чвертьфіналі, Беленюк виявився сильнішим за представника Болгарії Миколи Байрякова, а в поєдинку 1/8 фіналу переміг єгиптянина Ахмеда Саада.
Фінал, в якому Беленюк зустрінеться з росіянином Давітом Чакветадзе, відбудеться після 23:00.
Нагадаємо, Жан Беленюк вважається головним фаворитом на золоту медаль у своїх змаганнях.
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