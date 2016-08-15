Ріо-2016. Беленюк вийшов до півфіналу змагань з греко-римської боротьби

Українець Жан Беленюк вийшов до півфіналу олімпійських змагань серед спортсменів вагою до 85 кг у греко-римській боротьбі.

У чвертьфіналі Беленюк виявився сильнішим за представника Болгарії Ніколая Байрякова. Поєдинок завершився за рахунку 10:1 після перемоги киянина в результаті технічної переваги.

Раніше Беленюк в 1/8 фіналу переміг єгиптянина Ахмеда Саада. У півфіналі Беленюк зустрінеться з білорусом Джаїдом Гамзатовим.

Нагадаємо, медалі у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 85 кг будуть розіграні сьогодні. Жан Беленюк вважається головним фаворитом на золоту медаль у цих змаганнях.