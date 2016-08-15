Ріо-2016. Беленюк вийшов до півфіналу змагань з греко-римської боротьби
17:44, 15 серпня 2016Ріо-2016
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Український борець наблизився до завоювання олімпійської медалі.
Reuters
Українець Жан Беленюк вийшов до півфіналу олімпійських змагань серед спортсменів вагою до 85 кг у греко-римській боротьбі.
У чвертьфіналі Беленюк виявився сильнішим за представника Болгарії Ніколая Байрякова. Поєдинок завершився за рахунку 10:1 після перемоги киянина в результаті технічної переваги.
Раніше Беленюк в 1/8 фіналу переміг єгиптянина Ахмеда Саада. У півфіналі Беленюк зустрінеться з білорусом Джаїдом Гамзатовим.
Нагадаємо, медалі у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 85 кг будуть розіграні сьогодні. Жан Беленюк вважається головним фаворитом на золоту медаль у цих змаганнях.
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