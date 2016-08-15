Ріо-2016. Чернецький поступився у 1/8 фіналу на змаганнях з греко-римської боротьби
17:35, 15 серпня 2016Ріо-2016
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Український борець не зміг побороти грузина Лакобі Кажаю.
Чернецький не зміг вийти у чвертьфінал / wrestlingua.com
Українець Олександр Чернецький не зміг вийти до чвертьфіналу олімпійських змагань у греко-римській боротьбі.
Чернецький, який виступає у вазі до 130 кг, поступився в 1/8 фіналу грузину Лакобі Кажаї. За рахунку 2:1 на користь Кажаї у другому раунді сутички грузину вдалося зробити туше (покласти суперника на спину). Цей прийом дозволив йому перемогти українця.
Раніше, в кваліфікаційному поєдинку Чернецький виявився сильнішим за єгиптянина Абделлатіфа Мохамеда.
Нагадаємо, перед початком змагань букмекери вважали Чернецького четвертим претендентом на золоту медаль.
Як повідомляв УНІАН, раніше Жан Беленюк, який виступає у вазі до 85 кг, вийшов до чвертьфіналу турніру з греко-римської боротьби.
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