Ріо-2016. Чернецький поступився у 1/8 фіналу на змаганнях з греко-римської боротьби

Українець Олександр Чернецький не зміг вийти до чвертьфіналу олімпійських змагань у греко-римській боротьбі.

Чернецький, який виступає у вазі до 130 кг, поступився в 1/8 фіналу грузину Лакобі Кажаї. За рахунку 2:1 на користь Кажаї у другому раунді сутички грузину вдалося зробити туше (покласти суперника на спину). Цей прийом дозволив йому перемогти українця.

Раніше, в кваліфікаційному поєдинку Чернецький виявився сильнішим за єгиптянина Абделлатіфа Мохамеда.

Нагадаємо, перед початком змагань букмекери вважали Чернецького четвертим претендентом на золоту медаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше Жан Беленюк, який виступає у вазі до 85 кг, вийшов до чвертьфіналу турніру з греко-римської боротьби.