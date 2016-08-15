Ріо-2016. Український дует байдарочниць кваліфікувався до фіналу змагань з веслування

Українки Анастасія Тодорова та Інна Грищун кваліфікувалися до фіналу А змагань з веслування на байдарках.

У кваліфікації вони пройшли дистанцію в 500 метрів за 1:43.967 і фінішували п'ятими серед всіх спортсменів.

На стадії півфіналу український дует байдарочниць покращив свій результат до 1:43.363. Такий показник дозволив їм посісти друге місце в запливі та четверте серед усіх учасників змагань.

Фінал А, в якому візьме участь вісім двійок, відбудеться завтра, 16 серпня, 15:23 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше українець Павло Алтухов вийшов до фіналу А на змаганнях з веслування на каное.