Ріо-2016. Беленюк і Чернецький перемогли у своїх перших поєдинках на змаганнях з греко-римської боротьби

Українці Олександр Чернецький і Жан Беленюк вийшли до наступних етапів змагань у греко-римській боротьбі.

Чернецький, який виступає у вазі до 130 кг, в кваліфікаційному поєдинку переміг єгиптянина Абделлатіфа Мохамеда. Українець виграв сутичку з рахунком 9:0.

Беленюк автоматично потрапив до 1/8 фіналу у вазі до 85 кг та у своїй першій сутичці переміг єгиптянина Ахмеда Саада. Рахунок поєдинку аналогічний - 9:0.

Нагадаємо, медалі у греко-римській боротьбі у вагових категоріях до 130 кг, до 85 кг будуть розіграні сьогодні. Жан Беленюк вважається головним фаворитом на золоту медаль в своїх змаганнях, Чернецький - четвертий претендент на медалі найвищої проби.