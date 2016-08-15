Ріо-2016. Беленюк і Чернецький перемогли у своїх перших поєдинках на змаганнях з греко-римської боротьби
16:34, 15 серпня 2016Ріо-2016
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Українські борці виграли свої перші сутички на Олімпіаді.
Беленюк виграв першу сутичку / noc-ukr.org
Українці Олександр Чернецький і Жан Беленюк вийшли до наступних етапів змагань у греко-римській боротьбі.
Чернецький, який виступає у вазі до 130 кг, в кваліфікаційному поєдинку переміг єгиптянина Абделлатіфа Мохамеда. Українець виграв сутичку з рахунком 9:0.
Беленюк автоматично потрапив до 1/8 фіналу у вазі до 85 кг та у своїй першій сутичці переміг єгиптянина Ахмеда Саада. Рахунок поєдинку аналогічний - 9:0.
Нагадаємо, медалі у греко-римській боротьбі у вагових категоріях до 130 кг, до 85 кг будуть розіграні сьогодні. Жан Беленюк вважається головним фаворитом на золоту медаль в своїх змаганнях, Чернецький - четвертий претендент на медалі найвищої проби.
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