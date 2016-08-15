Ріо-2016. Українка Погребняк з персональним рекордом вийшла до півфіналу у бігу на 200 метрів

Українська легкоатлетка Наталія Погребняк вийшла до півфіналу олімпійських змагань з бігу на 200 м, які проходять в Ріо-де-Жанейро.

Погребняк у своєму забігу фінішувала другою, що гарантувало їй прохід до наступного етапу змагань. При цьому, 28-річна спринтерша встановила особистий рекорд, подолавши дистанцію за 22,64 секунди. Вона посіла підсумкове десяте місце серед усіх учасників.

Інші українки не змогли пробитися у півфінал цих змагань.

Наталія Строгова прийшла до фінішу сьомою у своєму забігу, показавши час 23,69 секунди і зайнявши підсумкове 61-е місце.

Єлизавета Бризгіна подолала дистанцію за 23,28. Цей результат відповідає п'ятому місцю в забігу і підсумковій 40-ї позиції.

Півфінал змагань у бігу на 200 м розпочнеться у ніч з вівторка на середу, о 04:00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, Наталія Погребняк не змогла вийти у фінал змагань з бігу на 100 м.