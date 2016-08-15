Ріо-2016. Українка Погребняк з персональним рекордом вийшла до півфіналу у бігу на 200 метрів
Наталія Погребняк стала єдиною представницею України, яка пройшла кваліфікацію.
Українська легкоатлетка Наталія Погребняк вийшла до півфіналу олімпійських змагань з бігу на 200 м, які проходять в Ріо-де-Жанейро.
Погребняк у своєму забігу фінішувала другою, що гарантувало їй прохід до наступного етапу змагань. При цьому, 28-річна спринтерша встановила особистий рекорд, подолавши дистанцію за 22,64 секунди. Вона посіла підсумкове десяте місце серед усіх учасників.
Інші українки не змогли пробитися у півфінал цих змагань.
Наталія Строгова прийшла до фінішу сьомою у своєму забігу, показавши час 23,69 секунди і зайнявши підсумкове 61-е місце.
Єлизавета Бризгіна подолала дистанцію за 23,28. Цей результат відповідає п'ятому місцю в забігу і підсумковій 40-ї позиції.
Півфінал змагань у бігу на 200 м розпочнеться у ніч з вівторка на середу, о 04:00 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, Наталія Погребняк не змогла вийти у фінал змагань з бігу на 100 м.